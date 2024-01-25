Уровень воды в реке Туре в Тюменской области снизился до -50 сантиметров

В Тюменской области в реке Туре уровень воды в настоящее время снизился до -50 см, при среднем значении -23 см для этого времени года.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

«Безусловно, на уровень воды подо льдом сказывается общее состояние, которое установилось ещё перед обледенением. Ранее при среднем показателе в 80 и более сантиметров у нас осенью было -91 см, а потому мы сейчас также продолжаем фиксировать антирекорды», — рассказал гидролог Сергей Демченко.

Как отметил специалист, нынешний низкий показатель при малочисленных осадках этой зимы может значительно снизить уровень воды в Туре весной, когда река разливается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России в предстоящие дни.