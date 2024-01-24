Диетолог Ионова усомнилась в пользе моркови для поддержания здоровья глаз

Врач-диетолог Лидия Ионова выразила мнение, что морковь и другие продукты питания не представляют пользу для поддержания здоровья глаз.

«Морковка содержит бета-каротин. Бета-каротин у нас может преобразовываться в жирорастворимый витамин А — ретинол. Собственно, ретинол действительно способствует нормальному зрению, помогает сумеречному зрению. Это для органов зрения важный витамин. Но прямой связи тут нет — есть связь гипотетическая», — заявила эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, не выявлено и прямого воздействия черники на остроту зрения, хотя эта ягода в целом полезна для здоровья, поскольку содержит биофлавоноиды.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.