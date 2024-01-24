Фестиваль иностранных культур пройдёт 26 января в Казани
- РИА Новости
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на мэрию.
Свои творческие номера представят иностранные студенты, которые обучаются в университетах Казани. Цель фестиваля — создание атмосферы взаимопонимания и уважения к культурным различиям между странами.
Также запланированы мастер-классы, показы театральных постановок.
Ранее сообщалось, что в Ноябрьске пройдёт выставка-форум «Марафон семейных ценностей». Она запланирована на 27 января и приурочена к началу Года семьи.