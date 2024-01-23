Выставка-форум «Марафон семейных ценностей» пройдёт 27 января в Ноябрьске

В Ноябрьске пройдёт выставка-форум «Марафон семейных ценностей». Она запланирована на 27 января и приурочена к началу Года семьи.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на управление молодёжной политики и туризма администрации города.

В рамках выставки-форума будут работать творческие мастерские, семейные лектории, кулинарные мастер-классы. Также пройдут консультации по мерам поддержки семей с детьми.

Кроме того, будет работать экспозиция «Семья Ямала».

Ранее сообщалось, что в Московской области на меры поддержки семей с детьми предусмотрено порядка 45 млрд рублей в 2024 году.