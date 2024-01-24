В Москве открылась выставка юных художников из столичных школ искусств
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«В экспозицию вошло порядка 150 работ разных направлений: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Их создали юные таланты из десяти творческих учебных заведений столицы», — сказала Сергунина.
На выставке размещены пейзажи, натюрморты, картины с историческими сюжетами, эскизы арт-объектов и керамика от учеников художественных школ имени В.А. Серова, имени В.Ф. Стожарова, имени М.А. Врубеля, имени И.Е. Репина и №9, детской школы искусств «СТАРТ», имени С.Т. Рихтера и №10, Краснопресненской и Тимирязевской детских художественных школ.
Экспозиция открыта до 3 февраля.
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