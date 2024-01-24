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МЧС: в горах Кубани и Адыгеи до пятницы прогнозируют лавинную опасность

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Штормовое предупреждение в горах Краснодарского края и Адыгеи ожидается до 26 января из-за вероятности схода снежных лавин.
МЧС: в горах Кубани и Адыгеи до пятницы прогнозируют лавинную опасность
  • РИА Новости

Об этом информирует ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

«В течение суток 25 и 26 января в горах Краснодарского края (исключая Сочи) и республики Адыгея выше 1000 м лавиноопасно», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков предупредил о высокой лавинной опасности в горах Сочи.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.

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