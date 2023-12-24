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Метеоролог Старков предупредил о высокой лавинной опасности в горах Сочи

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Полина Полетаева
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в Сочи в ближайшие дни.
Метеоролог Старков предупредил о высокой лавинной опасности в горах Сочи
  • РИА Новости

Специалист отметил, что минувшей ночью территорию Сочи пересекал холодный атмосферный фронт и возникшая на нём фронтальная волна.

«Прохождение погодной системы сопровождалось комплексом неблагоприятных конвективных явлений погоды: штормовым ветром, порывы которого достигали 26 м/с, сильными ливневыми дождями, грозами, в предгорьях выпадали смешанные осадки, в горах — мокрый снег, а на море разыгрался сильный шторм с мощным прибоем и высокими волнами», — рассказал Старков.

По его словам, главным неблагоприятным фактором будут умеренные и сильные осадки, которые продолжатся в регионе ещё два дня.

«В горах (осадки. — RT) будут выпадать в виде снега, из-за чего будет складываться высокая лавинная опасность. Ну а ветер уже ослабел и сильного не ожидается. По истечении двух-трёх предстоящих дней погода стабилизируется. В предновогодние дни и Новый год погода будет комфортная, субтропическая, умеренно тёплая и спокойная», — заключил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что, по предварительному прогнозу, в Новый год в Москве ожидается до -9 °С

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