RT в Telegram
Подпишись

Первый концерт в обновлённом зале Пермской филармонии пройдёт 31 января

Короткая ссылка
Министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала о предстоящих концертах в обновлённом большом зале Пермской краевой филармонии.
Первый концерт в обновлённом зале Пермской филармонии пройдёт 31 января
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал министра.

«Оценить улучшенную акустику и новый уровень комфорта можно будет 31 января. В этот день на новой сцене пройдёт первый симфонический концерт Московского государственного академического симфонического оркестра», — написала Платонова.

Она также отметила, что 10 февраля на сцене выступит Академический симфонический оркестр Луганской филармонии.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке в честь 225-летия Александра Пушкина 26 января на Приморской сцене Мариинского театра состоится концерт «Пушкин — 225».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить