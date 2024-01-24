Первый концерт в обновлённом зале Пермской филармонии пройдёт 31 января
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал министра.
«Оценить улучшенную акустику и новый уровень комфорта можно будет 31 января. В этот день на новой сцене пройдёт первый симфонический концерт Московского государственного академического симфонического оркестра», — написала Платонова.
Она также отметила, что 10 февраля на сцене выступит Академический симфонический оркестр Луганской филармонии.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке в честь 225-летия Александра Пушкина 26 января на Приморской сцене Мариинского театра состоится концерт «Пушкин — 225».