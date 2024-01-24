Первый концерт в обновлённом зале Пермской филармонии пройдёт 31 января

Министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала о предстоящих концертах в обновлённом большом зале Пермской краевой филармонии.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал министра.

«Оценить улучшенную акустику и новый уровень комфорта можно будет 31 января. В этот день на новой сцене пройдёт первый симфонический концерт Московского государственного академического симфонического оркестра», — написала Платонова.

Она также отметила, что 10 февраля на сцене выступит Академический симфонический оркестр Луганской филармонии.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке в честь 225-летия Александра Пушкина 26 января на Приморской сцене Мариинского театра состоится концерт «Пушкин — 225».