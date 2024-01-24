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Концерт «Пушкин — 225» пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра

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Во Владивостоке в честь 225-летия Александра Пушкина 26 января на Приморской сцене Мариинского театра состоится концерт «Пушкин — 225».
Концерт «Пушкин — 225» пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на театр.

Посетители увидят отрывки из опер, написанных по произведениям Пушкина — «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, «Мазепа» Петра Чайковского, «Пиковая дама», «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Сказка о царе Салтане».

Следующий концерт цикла «Пушкин — 225» состоится 18 февраля.

Ранее сообщалось, что международный конкурс чтецких работ имени Чехова пройдёт в Подмосковье.

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