Концерт «Пушкин — 225» пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра
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Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на театр.
Посетители увидят отрывки из опер, написанных по произведениям Пушкина — «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, «Мазепа» Петра Чайковского, «Пиковая дама», «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Сказка о царе Салтане».
Следующий концерт цикла «Пушкин — 225» состоится 18 февраля.
Ранее сообщалось, что международный конкурс чтецких работ имени Чехова пройдёт в Подмосковье.