Международный конкурс чтецких работ имени Чехова пройдёт в Подмосковье

Международный конкурс чтецких работ имени Чехова состоится 26—28 января в Московской области.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Конкурс будет проходить в государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Антона Чехова. Подано 88 заявок, к очному прослушиванию жюри допустило 35 молодых актёров и старшекурсников театральных вузов. Они представляют Москву, Новосибирск, Ярославль, Тулу, другие города России и Белоруссии.

В 2024 году отмечается 225-летие со дня рождения Александра Пушкина, поэтому тема конкурса — «Чехов и Пушкин».

Ранее сообщалось: в восточном флигеле усадьбы Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина пройдёт выставка «Судьба поэта».