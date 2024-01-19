Международный конкурс чтецких работ имени Чехова пройдёт в Подмосковье
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.
Конкурс будет проходить в государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Антона Чехова. Подано 88 заявок, к очному прослушиванию жюри допустило 35 молодых актёров и старшекурсников театральных вузов. Они представляют Москву, Новосибирск, Ярославль, Тулу, другие города России и Белоруссии.
В 2024 году отмечается 225-летие со дня рождения Александра Пушкина, поэтому тема конкурса — «Чехов и Пушкин».
Ранее сообщалось: в восточном флигеле усадьбы Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина пройдёт выставка «Судьба поэта».