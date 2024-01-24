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Синоптик Цыганков рассказал о сильных снегопадах в регионах России

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в различных регионах России.
Синоптик Цыганков рассказал о сильных снегопадах в регионах России
  • РИА Новости

По словам специалиста, сегодня циклон стоит над Прибалтикой, оказывая влияние на погоду в Ленинградской области, Великом Новгороде, Пскове и Мурманской области.

Непогода в связи с циклоном ожидается также на Дальнем Востоке, Сахалине и в Приморье.

«В Крыму сильные осадки, дождь и снег, ветер 17 м/с. В Краснодарском крае тоже сильные осадки с дождём и снегом. Ветер там до 20 м/с», — рассказал Цыганков.

Он добавил, что в Ингушетии, Чеченской Республике, Северной Осетии и Дагестане сохраняется лавиноопасность из-за осадков.

«Также сегодня в Якутии снег и ветер 20 м/с. В Хабаровском крае сегодня снег и метель, на побережье ветер до 25 м/с. В Приморском крае сегодня и завтра снег и ветер до 21 м/с, а на побережье — до 26 м/с. На Сахалине сегодня-завтра очень сильная метель и ветер почти ураганный, до 27—32 м/с. И завтра на юге Камчатского края сильный снег и ветер до 30 м/с», — заключил собеседник RT.

Ранее жительница посёлка под Южно-Сахалинском Наталья Шубина рассказала RT, что из-за мощного снегопада её муж не может вернуться с работы домой и будет вынужден ночевать на вокзале.

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