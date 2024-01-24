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RT: из-за снегопада в Южно-Сахалинске мужчина не может вернуться с работы домой

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Жительница посёлка под Южно-Сахалинском Наталья Шубина рассказала RT, что из-за мощного снегопада её муж не может вернуться с работы домой и будет вынужден ночевать на вокзале.
RT: из-за снегопада в Южно-Сахалинске мужчина не может вернуться с работы домой
  • Gettyimages.ru

По словам собеседницы RT, дом засыпало по крышу, ей с трудом удалось откопаться. Дойти куда-либо сейчас невозможно — всё замело снегом.

«Ближайший магазин «Военторг» не работает. Есть ещё на выезде, но до него пешком не добраться. Будем сами печь хлеб — впервые, кстати. Сидим с детьми в снежной западне».

Ранее во Владивостоке из-за сильного ветра ввели режим повышенной готовности.

Также в Южно-Сахалинске из-за непогоды введён режим ЧС.

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