RT: из-за снегопада в Южно-Сахалинске мужчина не может вернуться с работы домой
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По словам собеседницы RT, дом засыпало по крышу, ей с трудом удалось откопаться. Дойти куда-либо сейчас невозможно — всё замело снегом.
«Ближайший магазин «Военторг» не работает. Есть ещё на выезде, но до него пешком не добраться. Будем сами печь хлеб — впервые, кстати. Сидим с детьми в снежной западне».
Ранее во Владивостоке из-за сильного ветра ввели режим повышенной готовности.
Также в Южно-Сахалинске из-за непогоды введён режим ЧС.