В ГД попросили Любимову учредить премию имени Летова для патриотических певцов

Зампред комитета Государственной думы России по защите семьи Виталий Милонов обратился к российскому министру культуры Ольге Любимовой с предложением учредить в стране государственную премию имени музыканта Егора Летова для патриотических исполнителей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Прошу Вас рассмотреть возможность учреждения государственной премии или конкурса имени Егора Летова для молодых исполнителей отечественной рок-музыки, авторов патриотических популярных песен», — говорится в документе.

Как отметил Милонов, Егор Летов ассоциируется у россиян с идеей патриотизма, а также любви к Родине, несмотря на обстоятельства и времена.

Депутат подчеркнул, что в своих песнях Летов демонстрировал патриотическую позицию, а также неприятие навязываемых в то время западных ценностей.

Ранее президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни «Покровский собор».