В ГД попросили Любимову учредить премию имени Летова для патриотических певцов
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
«Прошу Вас рассмотреть возможность учреждения государственной премии или конкурса имени Егора Летова для молодых исполнителей отечественной рок-музыки, авторов патриотических популярных песен», — говорится в документе.
Как отметил Милонов, Егор Летов ассоциируется у россиян с идеей патриотизма, а также любви к Родине, несмотря на обстоятельства и времена.
Депутат подчеркнул, что в своих песнях Летов демонстрировал патриотическую позицию, а также неприятие навязываемых в то время западных ценностей.
Ранее президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни «Покровский собор».