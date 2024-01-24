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В ГД попросили Любимову учредить премию имени Летова для патриотических певцов

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Зампред комитета Государственной думы России по защите семьи Виталий Милонов обратился к российскому министру культуры Ольге Любимовой с предложением учредить в стране государственную премию имени музыканта Егора Летова для патриотических исполнителей.
В ГД попросили Любимову учредить премию имени Летова для патриотических певцов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Прошу Вас рассмотреть возможность учреждения государственной премии или конкурса имени Егора Летова для молодых исполнителей отечественной рок-музыки, авторов патриотических популярных песен», — говорится в документе.

Как отметил Милонов, Егор Летов ассоциируется у россиян с идеей патриотизма, а также любви к Родине, несмотря на обстоятельства и времена.

Депутат подчеркнул, что в своих песнях Летов демонстрировал патриотическую позицию, а также неприятие навязываемых в то время западных ценностей.

Ранее президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни «Покровский собор».

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