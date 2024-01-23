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В Выборге назвали лауреатов конкурса чтецов «Блокадная строка»

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В Выборге состоялась церемония награждения лауреатов конкурса чтецов «Блокадная строка», который проходил с 22 ноября по 10 января.
В Выборге назвали лауреатов конкурса чтецов «Блокадная строка»
  • Gettyimages.ru
  • © happyphoton

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

Ролики поступали не только из Выборгского района и Ленинградской области, но и из других регионов, в том числе из ДНР и Курской области.

В номинации «Стихи» победили Анастасия Зеленова, Луиза Коваленко, Дмитрий Бахарев из Первомайского центра образования, а также Дарья Никитина из школы посёлка Гончарово.

В номинации «Проза» в число лауреатов вошли Александра и Ольга Гырины из Бородинской школы.

Ранее в Выборге анонсировали программу мероприятий, которая пройдёт в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января.

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