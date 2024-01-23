В Выборге назвали лауреатов конкурса чтецов «Блокадная строка»
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Об этом сообщает «Выборг ТВ».
Ролики поступали не только из Выборгского района и Ленинградской области, но и из других регионов, в том числе из ДНР и Курской области.
В номинации «Стихи» победили Анастасия Зеленова, Луиза Коваленко, Дмитрий Бахарев из Первомайского центра образования, а также Дарья Никитина из школы посёлка Гончарово.
В номинации «Проза» в число лауреатов вошли Александра и Ольга Гырины из Бородинской школы.
Ранее в Выборге анонсировали программу мероприятий, которая пройдёт в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января.