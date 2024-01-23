Объявлены номинанты на «Оскар-2024»

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию «Оскар».

За звание лучшего фильма поборются десять лент, в числе которых «Барби» Греты Гервиг, «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Маэстро» Брэдли Купера, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Оставленные» Александра Пэйна, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Анатомия падения» Жюстин Трие, а также «Прошлые жизни» Селин Сон и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

В номинации «Лучший режиссёр» представлены Жюстин Трие, Мартин Скорсезе, Кристофер Нолан, Йоргос Лантимос и Джонатан Глейзер.

За приз в категории «Лучший актёр» посоревнуются Брэдли Купер («Маэстро»), Пол Джаматти («Оставленные»), Колман Доминго («Растин») и Джеффри Райт («Американское чтиво»).

Среди актрис, исполнявших главные роли, на премию номинированы — Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»), Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэри Маллиган («Маэстро») и Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).

В числе актёров и актрис второго плана, которые будут бороться за награду, представлены такие артисты, как Райан Гослинг и Америка Феррера за роли в фильме «Барби», Марк Руффало, снявшийся в «Бедных-несчастных», Роберт Дауни — младший и Эмили Блант за появление в ленте «Оппенгеймер», Джоди Фостер, воплотившая один из образов в картине «Дайана Найэд», и другие.

Помимо прочего, фильм «Барби» получил номинации за адаптированный сценарий, работу художников-постановщиков и дизайн костюмов, а лента «Оппенгеймер» — за звук, монтаж, работу художников-постановщиков и саундтрек.

В категорию «Лучший анимационный художественный фильм» попали такие ленты, как «Мальчик и птица», «Элементарно», «Нимона», «Мечты робота» и «Человек-паук: Паутина вселенных».

Ранее были объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина».