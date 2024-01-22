Кровожадный Винни Пух, «Неудержимые 4» и ремейк «Изгоняющего дьявола»: названы номинанты на антипремию «Золотая малина»

Организаторы антипремии «Золотая малина» объявили претендентов на награды по итогам 2023 года. Лидером с семью номинациями стал американский боевик «Неудержимые 4». Картина представлена в том числе в категориях «Худший фильм», «Худший сценарий» и «Худший режиссёр». По пять номинаций получили фильмы ужасов «Винни Пух: Кровь и мёд» и «Изгоняющий дьявола: Верующий». За звание худшей актрисы в этом году посоревнуются Ана де Армас, Дженнифер Лопес, Хелен Миррен, Меган Фокс и Сальма Хайек, а среди актёров — Вин Дизель, Джон Войт, Рассел Кроу, Джейсон Стэйтем и Крис Эванс. Подробности — в материале RT.

В понедельник, 22 января, были объявлены претенденты на 44-ю антипремию «Золотая малина», которая присуждается ежегодно за самые сомнительные достижения в кинематографе.

Лидером по числу номинаций стал боевик Скотта Во «Неудержимые 4», премьера которого состоялась в сентябре 2023-го. Всего лента получила семь номинаций, в том числе в категории «Худший фильм».

В продолжении франшизы «Неудержимые» команда набирает новых бойцов, которые должны отправиться на очередную операцию. Однако новички терпят поражение и попадают в плен, а отстранённому ранее Ли Кристмасу придётся вернуться к делу и в одиночку спасти коллег. В ленте снялись Джейсон Стэйтем, Меган Фокс, Сильвестр Сталлоне, 50 Cent и другие.

Всего в категории «Худший фильм» представлено пять картин, среди которых «Винни Пух: Кровь и мёд» Риса Фрейка-Уотерфилда, где одичавшие Пятачок и Винни стремятся отомстить повзрослевшему Кристоферу Робину, «Изгоняющий дьявола: Верующий» Дэвида Гордона Грина, «Мег 2: Бездна» Бена Уитли с Джейсоном Стэйтемом в главной роли и основанный на комиксе DC «Шазам! Ярость богов» режиссёра Дэвида Ф. Сандберга.

Среди актёров на антинаграду в этом году претендуют Вин Дизель, сыгравший Доминика Торетто в «Форсаже 10», Джон Войт за образ Патрика Куинна в картине Mercy («Милосердие»), Рассел Кроу, снявшийся в хорроре «Экзорцист Ватикана», а также Стэйтем за роль в фильме «Мег 2: Бездна» и Крис Эванс, сыгравший Коула в комедийном боевике от Apple TV+ «Без ответа».

К слову, Ана де Армас — напарница Эванса по фильму «Без ответа» — тоже отличилась и попала в категорию худших актрис. Вместе с ней в списке числятся Дженнифер Лопес («Мать»), Хелен Миррен («Шазам! Ярость богов»), Меган Фокс («Джонни и Клайд») и Сальма Хайек, исполнившая основную роль в картине «Супер Майк: Последний танец».

Звание «Худший режиссёр» в этот раз может достаться Пейтону Риду, снявшему фантастическую ленту «Человек-муравей и Оса: Квантомания», основанную на комиксах Marvel, Скотту Во («Неудержимые 4»), Дэвиду Гордону Грину («Изгоняющий дьявола: Верующий»), Бену Уитли («Мег 2: Бездна») или Рису Фрейку-Уотерфилду («Винни Пух: Кровь и мёд»).

© Кадр из фильма «Мег 2: Бездна»

В категории «Худший сценарий» представлены «Винни Пух: Кровь и мёд», «Изгоняющий дьявола: Верующий», «Неудержимые 4», «Шазам! Ярость богов», а также фантастический боевик Джеймса Мэнголда «Индиана Джонс и колесо судьбы» с Харрисоном Фордом в главной роли.

На приз в номинации «Худшая актриса второго плана» претендуют Ким Кэтролл, снявшаяся вместе с Робертом Де Ниро и Себастьяном Манискалко в комедии «Уикенд с батей», Мэри Стюарт Мастерсон, сыгравшая тётю Джейн в хорроре «Пять ночей с Фредди», Бай Лин, вошедшая в актёрский состав фильма «Джонни и Клайд», а также Люси Лью и Меган Фокс за роли в фильмах «Шазам! Ярость богов» и «Неудержимые 4» соответственно.

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В числе номинантов на премию среди актёров второго плана — Мэл Гибсон («Время расплаты»), Франко Неро («Экзорцист Ватикана»), Сильвестр Сталлоне («Неудержимые 4»), Майкл Дуглас и Билл Мюррей за роли в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Помимо прочего, награду будут вручать претендентам в категории «Худший приквел, ремейк, пародия или сиквел». В неё вошли киноленты «Винни Пух: Кровь и мёд», «Индиана Джонс и колесо судьбы», «Неудержимые 4», «Изгоняющий дьявола: Верующий» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

За звание «Худший экранный ансамбль» будут соревноваться Крис Эванс и Ана де Армас, не показавшие, по мнению организаторов премии, никакой химии в картине «Без ответа», Пятачок и Пух в роли кровожадных убийц в фильме «Винни Пух: Кровь и мёд», Ченнинг Татум и Сальма Хайек в картине «Супер Майк: Последний танец», а также «два любых беспощадных наёмника из фильма «Неудержимые 4» и «два любых инвестора, пожертвовавших $400 млн на права на ремейк «Изгоняющего дьявола».

Номинанты были определены голосованием среди кинокритиков и журналистов из США и ещё порядка 20 стран. Лауреатов «Золотой малины» по традиции объявят накануне вручения премии «Оскар», 9 марта.

В прошлом году «Худшим фильмом» стала «Блондинка» о жизни легендарной актрисы Мэрилин Монро. Лента также получила награду за худший сценарий. Худшим режиссёром был признан актёр и музыкант Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly), работавший над комедией «Доброго траура».