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В МЧС предупредили о снеге и метели в Москве

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В МЧС Москвы заявили, что в столице ожидается снег и местами метель.
В МЧС предупредили о снеге и метели в Москве
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15:00 23 января до 10:00 24 января в Москве ожидается снег, местами метель. На дорогах гололедица, снежные заносы. Усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в заявлении.

МЧС рекомендует в связи с этим пешеходам и автомобилистам проявлять осторожность и избегать шатких конструкций.

Ранее столичным автомобилистам посоветовали пользоваться городским транспортом из-за снегопада, который ожидается во вторник, 23 января.

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