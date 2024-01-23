В МЧС предупредили о снеге и метели в Москве

В МЧС Москвы заявили, что в столице ожидается снег и местами метель.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15:00 23 января до 10:00 24 января в Москве ожидается снег, местами метель. На дорогах гололедица, снежные заносы. Усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в заявлении.

МЧС рекомендует в связи с этим пешеходам и автомобилистам проявлять осторожность и избегать шатких конструкций.

Ранее столичным автомобилистам посоветовали пользоваться городским транспортом из-за снегопада, который ожидается во вторник, 23 января.