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В Екатеринбурге отремонтируют фотографический музей «Дом Метенкова»

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Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарёв заявил, что к 2025 году будет отреставрирован фотографический музей «Дом Метенкова».
В Екатеринбурге отремонтируют фотографический музей «Дом Метенкова»
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Potashkin

Об этом сообщает URA.RU.

«Проведём замену инженерной системы, сигнализации, добавим видеонаблюдение, но будет серьёзное внимание уделено объёмно-планировочным решениям — строители планируют отреставрировать все стены здания», — сказал Пушкарёв.

Отмечается, что на работы направят около 20 млн рублей из муниципального бюджета.

После реставрации в обновлённом здании откроется экспозиция, посвящённая уральскому фотографу Вениамину Метенкову.

Ранее сообщалось, что на Ямале создадут музей вечной мерзлоты.

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