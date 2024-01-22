В Екатеринбурге отремонтируют фотографический музей «Дом Метенкова»

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарёв заявил, что к 2025 году будет отреставрирован фотографический музей «Дом Метенкова».

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Об этом сообщает URA.RU. «Проведём замену инженерной системы, сигнализации, добавим видеонаблюдение, но будет серьёзное внимание уделено объёмно-планировочным решениям — строители планируют отреставрировать все стены здания», — сказал Пушкарёв. Отмечается, что на работы направят около 20 млн рублей из муниципального бюджета. После реставрации в обновлённом здании откроется экспозиция, посвящённая уральскому фотографу Вениамину Метенкову. Ранее сообщалось, что на Ямале создадут музей вечной мерзлоты.