На Ямале создадут музей вечной мерзлоты

На основе восстановленного мерзлотника в Салехарде создадут музей вечной мерзлоты.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Летом 2024 будут проведены работы по реконструкции южного входа, параллельно будут проводиться археологические раскопки. Затем, в осенне-зимний период, приступят к восстановлению северного входа, а также начнут выемку грунта», — отмечается в сообщении.

Как отметил глава Салехарда Алексей Титовский, туннели будут расширены.

Также планируется сохранить «ледяное кружево» на сводах мерзлотника. По словам Титовского, это исторический объект, важный для Салехарда.

В октябре 2023 года сообщалось, что в Магаданской области установили пункт наблюдения за вечной мерзлотой.