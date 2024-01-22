В Кемеровской области продлили режим НМУ
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Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на ведомство.
«Предприятиям района рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму», — сказали в министерстве.
Отмечается, что также режим НМУ продлён в Новокузнецке, Новокузнецком муниципальном округе и Прокопьевске до 18:00 25 января.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России в предстоящие дни.