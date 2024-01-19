В музее Булгакова рассказали подробности о выставке «Вы судите по костюму?»

Заведующий отделом научно-исследовательской деятельности музея М. А. Булгакова Иван Назаров рассказал о выставке «Вы судите по костюму?», которая посвящена экранизации романа «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина.

«Во время съёмок новой экранизации наш музей сотрудничал с командой авторов, оказывал услуги по историко-культурной консультации. Сама же выставка позволяет познакомиться с костюмами, в которых снимались актёры в этой картине», — заявил Назаров в беседе с НСН.

По его словам, куратор выставки — Маргарита Басалаева, а сами костюмы созданы по эскизам Галины Солодовниковой.

Как отметил Назаров, экспозицию украсят и цитаты из «Мастера и Маргариты».

«Параллельно с выставкой в музее сегодня был запущен аудиогид. Актёр Евгений Цыганов озвучил различные фрагменты дневника Михаила Булгакова 1920-х годов, его письма, фрагменты произведений, чтобы все желающие могли погрузиться в атмосферу «нехорошей квартиры» и получить от этого исчерпывающее и очень содержательное удовольствие», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в восточном флигеле усадьбы Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина пройдёт выставка «Судьба поэта».