В Петербурге признали памятником дом-мастерскую Аникушина
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу КГИОП.
В список вошли Приморский рынок, особняк Кайгородова, дом-мастерская Аникушина и железнодорожный вокзал платформы Горская.
В мастерской Михаила Аникушина хранятся модели известных произведений скульптора, там же находится мастерская его супруги Марии Литовченко. В 2005 году дом стал филиалом Государственного музея городской скульптуры.
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