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В Петербурге признали памятником дом-мастерскую Аникушина

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В Санкт-Петербурге признали памятниками четыре здания. Они были построены в период с конца XIX века до второй половины ХХ века.
В Петербурге признали памятником дом-мастерскую Аникушина
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

В список вошли Приморский рынок, особняк Кайгородова, дом-мастерская Аникушина и железнодорожный вокзал платформы Горская.

В мастерской Михаила Аникушина хранятся модели известных произведений скульптора, там же находится мастерская его супруги Марии Литовченко. В 2005 году дом стал филиалом Государственного музея городской скульптуры.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют восстановить здание XIX века — бывший больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы.

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