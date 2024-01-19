В Петербурге признали памятником дом-мастерскую Аникушина

В Санкт-Петербурге признали памятниками четыре здания. Они были построены в период с конца XIX века до второй половины ХХ века.

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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу КГИОП. В список вошли Приморский рынок, особняк Кайгородова, дом-мастерская Аникушина и железнодорожный вокзал платформы Горская. В мастерской Михаила Аникушина хранятся модели известных произведений скульптора, там же находится мастерская его супруги Марии Литовченко. В 2005 году дом стал филиалом Государственного музея городской скульптуры. Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют восстановить здание XIX века — бывший больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы.