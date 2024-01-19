В Российской кинологической федерации дали советы по выбору места для собаки в квартире

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как выбрать место для собаки в квартире. По его словам, можно проследить, где питомец чаще всего играет с любимой игрушкой или где любит отдыхать. Туда можно положить лежанку или плед.

«Такое место лучше выбирать вдали от проходов и сквозняков. Убедитесь, что собаке будет комфортно: зимой питомец не должен лежать на сквозняке, а летом — под палящим солнцем. Можно приобрести мягкую лежанку или клетку», — цитирует эксперта «Радио 1».

Как отметил Голубев, постепенно необходимо закреплять положительные ассоциации с командой «место».

«За каждое возвращение питомца на место поощряйте его лакомством или игрой. Постепенно собака привыкнет к своему пространству и будет самостоятельно там отдыхать, без вашей команды», — считает кинолог.

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