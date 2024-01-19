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Синоптик Колесов спрогнозировал морозы до -15 °С в Петербурге в субботу

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о похолодании в городе в субботу, 20 января.
Синоптик Колесов спрогнозировал морозы до -15 °С в Петербурге в субботу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Telegram-канал синоптика.

По его прогнозу, в субботу, 20 января, температура воздуха составит около -15 °С.

В воскресенье, 21 января, понизится до -20 °С.

Осадков и ветра на выходных не ожидается.

Также стало известно, что в Ульяновской области в выходные ожидаются мокрый снег, дождь и гололёд, передаёт mosaica.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.

В субботу, 20 января, ночью 0...-5 °С, днём -2...+2 °С.

В воскресенье, 21 января, ночью до -3...-8 °С, по западу области — до -14 °С. Днём -3...-8 °С.

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о неустойчивости столичной погоды нынешней зимой.

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