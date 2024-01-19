Метеоролог Позднякова назвала московскую зиму неустойчивой

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о неустойчивости столичной погоды нынешней зимой.

«В этом году характерен меридианальный процесс, тогда как обычно у нас преобладает западно-восточный перенос, более характерный для наших широт», — заявила эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметила специалист, именно из-за нехарактерного для региона переноса воздушных масс возникают резкие колебания температуры и давления, а также кратковременные оттепели, сменяющиеся заморозками.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о грядущих морозных выходных без осадков в Москве.