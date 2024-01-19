Синоптик Шувалов пообещал морозные выходные в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о грядущих морозных выходных без осадков в Москве.

«Выходные мы встретим со свежим выпавшим снегом высотой 5—10 см. Но это свежий снег, который ляжет на те 30—35 см, которые уже есть. Поэтому высота снежного покрова приблизится к 50 см», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил специалист, на потепление рассчитывать не приходится, так как тёплый фронт проходит южнее Москвы.

«Погода будет морозная, но не слишком, с температурой около -10 °С. И в воскресенье может быть ещё на два-три градуса похолоднее — -10...-14 °С. Такая погода без осадков или очень слабый снег, без сильного ветра. Нормальные январские выходные дни», — заключил синоптик.

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