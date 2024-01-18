Синоптик Макарова рассказала о погоде в Москве летом 2024 года

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в столице летом 2024 года.

«Конечно, если весь год обещает быть теплее, чем предыдущий, можно предположить, что и лето будет соответствующе жарким», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила специалист, значительное повышение температуры, или как его ещё называют «волны тепла», распространяется в определённом направлении и является одной из возможных потенциальных климатических угроз.

«Всемирная организация метеорологов летом прошлого года отмечала это явление довольно часто: под 40 °С поднималась температура в европейских городах», — заключила Макарова.

Самое жаркое в Москве лето за всю историю метеонаблюдений было в 2010 году с 14 июля по 15 августа.

Тогда температура не опускалась ниже +30 °С. За этот период было побито 22 температурных рекорда.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.