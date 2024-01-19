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Метеоролог Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на следующей неделе

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Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев спрогнозировал похолодание в Татарстане после выходных.
Метеоролог Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на следующей неделе
  • РИА Новости

«Перестройка процесса начнётся с воскресенья после обеда уже. Совокупно выпадет больше 20 мм осадков за ближайшие два дня», — заявил эксперт в беседе с «Реальным временем».

Как отметил специалист, это 25% месячной нормы.

Он также отметил, что с воскресенья поменяются воздушные потоки и вырастет атмосферное давление. Температура воздуха понизится.

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о неустойчивости столичной погоды нынешней зимой.

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