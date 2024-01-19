Метеоролог Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на следующей неделе
- РИА Новости
«Перестройка процесса начнётся с воскресенья после обеда уже. Совокупно выпадет больше 20 мм осадков за ближайшие два дня», — заявил эксперт в беседе с «Реальным временем».
Как отметил специалист, это 25% месячной нормы.
Он также отметил, что с воскресенья поменяются воздушные потоки и вырастет атмосферное давление. Температура воздуха понизится.
Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о неустойчивости столичной погоды нынешней зимой.