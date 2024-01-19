В Москве открыли приём заявок на гранты для кинокомпаний
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Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Возместим затраты, понесённые с 20 сентября до 31 декабря прошлого года, на аренду объектов государственной собственности и общественных пространств Москвы, а также организационно-технические расходы на съёмки», — написал Собянин.
Заявки от зарегистрированных в столице компаний принимаются через Московскую киноплатформу до конца февраля.
Гранты предоставляет Агентство креативных индустрий.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве завершили первый этап реконструкции кинокластера мирового уровня «Метмаш».