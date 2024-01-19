В Москве открыли приём заявок на гранты для кинокомпаний

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об открытии приёма заявок на гранты для кинокомпаний города в рамках проекта «Москва — город кино».

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Возместим затраты, понесённые с 20 сентября до 31 декабря прошлого года, на аренду объектов государственной собственности и общественных пространств Москвы, а также организационно-технические расходы на съёмки», — написал Собянин.

Заявки от зарегистрированных в столице компаний принимаются через Московскую киноплатформу до конца февраля.

Гранты предоставляет Агентство креативных индустрий.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве завершили первый этап реконструкции кинокластера мирового уровня «Метмаш».