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В Кировской области предупредили об усилении ветра до 22 м/с

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В Кировской области объявили метеопредупреждение. Ожидается усиление ветра и сильные осадки.
В Кировской области предупредили об усилении ветра до 22 м/с
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, во второй половине ночи и утром 19 января с сохранением в течение суток возможен снег, местами сильный, метель, ухудшение видимости при осадках до 500 м и менее.

Порывы ветра могут достигать 17—22 м/с.

Днём в пятницу прогнозируются снег, мокрый снег, дождь. На дорогах снежные заносы, накат и гололедица.

Ранее Приморский гидрометцентр заявил о новом температурном рекорде во Владивостоке.

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