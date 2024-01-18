Во Владивостоке зарегистрировали температурный рекорд

Приморский гидрометцентр заявил о новом температурном рекорде +4,2 °С в регионе.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу центра.

«Предыдущий максимум на 17 января перекрыт аж на целых 3,9 градуса. Предыдущий рекорд в краевой столице продержался 74 года» — сказали синоптики.

В 1950 году температура воздуха составила +0,3 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.