Во Владивостоке зарегистрировали температурный рекорд
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу центра.
«Предыдущий максимум на 17 января перекрыт аж на целых 3,9 градуса. Предыдущий рекорд в краевой столице продержался 74 года» — сказали синоптики.
В 1950 году температура воздуха составила +0,3 °С.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.