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Во Владивостоке зарегистрировали температурный рекорд

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Приморский гидрометцентр заявил о новом температурном рекорде +4,2 °С в регионе.
Во Владивостоке зарегистрировали температурный рекорд
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitrii Sakharov

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу центра.

«Предыдущий максимум на 17 января перекрыт аж на целых 3,9 градуса. Предыдущий рекорд в краевой столице продержался 74 года» — сказали синоптики.

В 1950 году температура воздуха составила +0,3 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.

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