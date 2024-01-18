Советник президента Толстой высказался о перспективах использования ИИ в литературе

Советник президента, председатель совета Фонда кино, член жюри литературной премии «Большая книга» Владимир Толстой поделился мнением о перспективах использования искусственного интеллекта (ИИ) в литературе.

«Исключить подобное невозможно. Это общая тенденция. Очевидно, этим пользуются творческие люди, в том числе при написании сценариев. Вероятно, это то, что может нас ожидать в будущем», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, созданный при помощи ИИ текст пока можно отличить от авторской работы.

«Наша задача — уметь отличать, а также выбирать авторов, которые пишут и работают самостоятельно. Повлиять на это, как-то регулировать невозможно. Все попытки ограничить нейросети и ИИ выглядят неубедительно», — отметил Толстой.

Как считает эксперт, оригинальные и самобытные произведения искусства, созданные человеком, всегда будут иметь ценность.

Ранее эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, руководитель компании «Форс Технологии» Борис Косарев прокомментировал перспективы развития искусственного интеллекта (ИИ) и его влияние на жизнь человека.