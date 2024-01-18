RT в Telegram
Подпишись

Нутрициолог Несвит назвала красное мясо уникальным источником белков и витаминов

Короткая ссылка
Екатерина Несвит, врач-нутрициолог высшей категории, кандидат медицинских наук, рассказала о полезных свойствах красного мяса. По её словам, оно является уникальным природным источником белков, жиров, витаминов и минералов.
Нутрициолог Несвит назвала красное мясо уникальным источником белков и витаминов
  • Gettyimages.ru

«Оно содержит высокое количество белка, который является строительным материалом клеток и участвует во многих процессах организма, например для роста, регенерации и поддержания здоровья тканей и мышц», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Несвит, в красном мясе есть железо, цинк, витамин В12, арахидоновая кислота.

Как отметила эксперт, польза от такого продукта есть, но важно рационально подходить к его употреблению.

«Я рекомендую съедать по одной небольшой порции, до 80—100 граммов, не более двух раз в неделю», — добавила Несвит.

Ранее психолог Анна Девятка в беседе с радио «Комсомольская правда» дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить