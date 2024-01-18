Нутрициолог Несвит назвала красное мясо уникальным источником белков и витаминов

Екатерина Несвит, врач-нутрициолог высшей категории, кандидат медицинских наук, рассказала о полезных свойствах красного мяса. По её словам, оно является уникальным природным источником белков, жиров, витаминов и минералов.

«Оно содержит высокое количество белка, который является строительным материалом клеток и участвует во многих процессах организма, например для роста, регенерации и поддержания здоровья тканей и мышц», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Несвит, в красном мясе есть железо, цинк, витамин В12, арахидоновая кислота.

Как отметила эксперт, польза от такого продукта есть, но важно рационально подходить к его употреблению.

«Я рекомендую съедать по одной небольшой порции, до 80—100 граммов, не более двух раз в неделю», — добавила Несвит.

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