Нутрициолог Несвит назвала красное мясо уникальным источником белков и витаминов
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«Оно содержит высокое количество белка, который является строительным материалом клеток и участвует во многих процессах организма, например для роста, регенерации и поддержания здоровья тканей и мышц», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».
По словам Несвит, в красном мясе есть железо, цинк, витамин В12, арахидоновая кислота.
Как отметила эксперт, польза от такого продукта есть, но важно рационально подходить к его употреблению.
«Я рекомендую съедать по одной небольшой порции, до 80—100 граммов, не более двух раз в неделю», — добавила Несвит.
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