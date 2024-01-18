В Москве восстановят здание XIX века
Как сообщает НСН, об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Площадь двухэтажного здания, построенного по проекту архитектора Александра Мейнгарда, составляет 867,4 кв. м. Это объект культурного наследия.
Договор аренды будет подписан с победителем торгов сроком на 20 лет.
«Ему предстоит в течение пяти лет отреставрировать здание, оборудовать под гостиницу и приступить к оказанию услуг», — сказал Ефимов.
Ранее стало известно, что в Москве в 2024 году планируют завершить ряд крупных транспортных проектов, передаёт «Утро.ру». В частности, Сокольническую ветку продлят до «Потапово». Также продолжается прокладка Рублёво-Архангельской линии метро.