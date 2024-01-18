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В Москве восстановят здание XIX века

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В Москве планируют восстановить здание XIX века — бывший больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы. Объект выставлен на торги по программе «1 рубль за квадратный метр в год».
В Москве восстановят здание XIX века

Как сообщает НСН, об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадь двухэтажного здания, построенного по проекту архитектора Александра Мейнгарда, составляет 867,4 кв. м. Это объект культурного наследия.

Договор аренды будет подписан с победителем торгов сроком на 20 лет.

«Ему предстоит в течение пяти лет отреставрировать здание, оборудовать под гостиницу и приступить к оказанию услуг», — сказал Ефимов.

Ранее стало известно, что в Москве в 2024 году планируют завершить ряд крупных транспортных проектов, передаёт «Утро.ру». В частности, Сокольническую ветку продлят до «Потапово». Также продолжается прокладка Рублёво-Архангельской линии метро.

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