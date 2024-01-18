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В Петербурге открылась выставка «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается»

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В Санкт-Петербурге в Большом зале союза художников заработала выставка «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается» к 80-летию со дня полного освобождения города от немецко-фашистской блокады.
В Петербурге открылась выставка «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается»
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Эта выставка — дань памяти тем художникам, кто на протяжении всей блокады работал в осаждённом городе, воевал на фронте, был в народном ополчении. Мы преклоняемся перед их подвигом и понимаем, что обязаны сохранить память об этих героях для будущих поколений», — заявил председатель правления Санкт-Петербургского союза художников Андрей Базанов.

Отмечается, что благодаря зарисовкам художников удалось восстановить многие утраченные во время бомбёжек архитектурные памятники Ленинграда.

В экспозиции представлено более 200 работ от живописи до керамики.

Выставка будет работать 17—28 января на Большой Морской улице, 38.

Ранее сообщалось, что в Петербургской филармонии состоятся концерты, приуроченные к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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