Синоптики предупредили об аномальных снегопадах в Удмуртии

По прогнозам Росгидрометцентра, в ближайшие дни в Удмуртии вновь ожидаются аномальные снегопады. Так, в Ижевске может выпасть около 33 мм осадков в ближайшие три дня при месячной норме в 32 мм.

Также в пятницу и в субботу, 19 и 20 января, прогнозируют усиление ветра, пишет izhlife.ru.

«Днём 19 января местами по республике ожидается сильный снег, усиление ветра порывами 15—20 м/с, метель, ухудшение видимости при осадках до 500 м», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Удмуртии.

Наряду с этим стало известно о существенном усилении морозов на территории Кузбасса. Специалисты кемеровского Гидрометцентра предупредили, что в ночь на субботу, 20 января, столбики термометров опустятся до -27...-32 °С, в горах — до -38 °С, сообщает издание «Сiбдепо». При этом прогнозируется переменный ветер с порывами до 12 м/с.

В воскресенье, 21 января, дневные температуры составят -16...-21 °С, а ночные — -29...-34 °С.

Ранее Приморский гидрометцентр заявил о новом температурном рекорде во Владивостоке.