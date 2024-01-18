В Москве отреставрируют три крупных объекта культурного наследия

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2024 году в столице отреставрируют три крупных объекта культурного наследия.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, специалисты начнут работы над Церковью Всех Святых, богадельней и кельей в Алексеевском женском монастыре, а также продолжат реставрацию ансамбля Донского монастыря. В настоящее время там начинается модернизация прясел Восточной и Южной стен и работы на трёх башнях.

Кроме того, предстоит реставрация облицовки фасадов, межэтажных пандусов и других исторических элементов здания Центросоюза на Мясницкой улице, возведённого в 30-х годах XX века по проекту французского архитектора Ле Корбюзье.

«Начиная с 2011 года в Москве отреставрировано 2190 объектов культурного наследия. В работе в этом году — больше 500 памятников архитектуры», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 107 млн рублей потратят на реставрацию фасада Исаакиевского собора.