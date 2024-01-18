RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Шувалов рассказал о снегопадах в Москве, Казани и Нижнем Новгороде

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о снегопадах в некоторых городах России.
Синоптик Шувалов рассказал о снегопадах в Москве, Казани и Нижнем Новгороде
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

По его словам, сильный снегопад начнётся на западе Московской области сегодня в 13—15 часов.

«К Москве подойдёт в 15—18 часов и к 20:00 накроет всю область. Температура на юге области будет 0...-2 °С, а на севере области — -7...-8 °С. Очень разнообразная погода ждёт подмосковных жителей в крещенскую ночь. В пятницу температура будет -10 °С. Снег прекратится в первой половине дня. В субботу и воскресенье будет порядка -10...-15 °С», — рассказал синоптик о погоде в Москве.

При этом, по его словам, более сильные снегопады уйдут восточнее.

«Рано утром в пятницу в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани начнётся снег, и снегопад будет длиться двое суток с небольшим перерывом в субботу и до первой половины воскресенья. За это время может выпасть до 30—35 см снега. Учитывая, что в Казани уже 49 см снега, это очень значительная величина», — спрогнозировал Шувалов.

Ранее москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за снега и сильного ветра в четверг, 18 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить