Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды 18 января
- АГН «Москва»
Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
Отмечается, что, по прогнозу синоптиков, в Москве в течение дня ожидается снег и сильный ветер.
«Городской транспорт работает стабильно. Рекомендуем воспользоваться им для поездок по городу», — говорится в сообщении.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.