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Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды 18 января

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Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за снега и сильного ветра в четверг, 18 января.
Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды 18 января
  • АГН «Москва»

Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Отмечается, что, по прогнозу синоптиков, в Москве в течение дня ожидается снег и сильный ветер.

«Городской транспорт работает стабильно. Рекомендуем воспользоваться им для поездок по городу», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.

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