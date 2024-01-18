Выставка Андрея Васнецова пройдёт в ГМИИ имени А.С. Пушкина
- А. Васнецов. Пачка чая
- © Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения художника и организована совместно с галереей «ГРОСart».
Посетители увидят живописные и графические произведения Васнецова из частных собраний, многие из которых будут показаны впервые.
В отдельном зале будут выставлены работы художника, собранные московским коллекционером Романом Бабичевым.
Ранее сообщалось, что В Музее Победы открылась выставка, посвящённая 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Василия Ланового.