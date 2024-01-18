Выставка Андрея Васнецова пройдёт в ГМИИ имени А.С. Пушкина

Выставка «Живопись Андрея Васнецова. Метафизика бытия» пройдёт в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина с 19 января по 11 февраля.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения художника и организована совместно с галереей «ГРОСart».

Посетители увидят живописные и графические произведения Васнецова из частных собраний, многие из которых будут показаны впервые.

В отдельном зале будут выставлены работы художника, собранные московским коллекционером Романом Бабичевым.

Ранее сообщалось, что В Музее Победы открылась выставка, посвящённая 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Василия Ланового.