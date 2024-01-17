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В Башкирии ожидаются морозы до -29 °С

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В Башгидрометцентре рассказали о погоде в республике в ближайшие дни. В четверг, 18 января, возможны небольшие осадки. Ветер умеренный. Температура воздуха составит -10...-15 °С ночью, при прояснениях до -20 °С. Днём -8...-13 °С.
В Башкирии ожидаются морозы до -29 °С
  • Gettyimages.ru
  • © petrovval

Об этом сообщает mkset.ru.

В пятницу, 19 января, местами возможен небольшой снег, ветер умеренный. В ночное время температура воздуха составит -19...-24 °С, местами до -29 °С. Днём -8...-13 °С.

Также стало известно, что в Карелии объявлено штормовое предупреждение, передаёт karelinform.ru со ссылкой на сайт регионального МЧС. Утром в четверг усилится ветер, затем в юго-западных районах начнётся сильный снегопад, местами он перейдёт в метель.

Непогода затронет Петрозаводск, Суоярвский и Питкярантский МО, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский, Пудожский и Сортавальский районы.

Ранее начальник отдела метеорологических прогнозов челябинского отделения Росгидромета Екатерина Выходцева сообщила, что, по предварительным прогнозам, февраль в Челябинске будет теплее нормы на один-два градуса.

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