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Метеоролог Выходцева спрогнозировала февраль теплее нормы в Челябинске

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Начальник отдела метеорологических прогнозов челябинского отделения Росгидромета Екатерина Выходцева сообщила, что, по предварительным прогнозам, февраль в Челябинске будет теплее нормы на один-два градуса.
Метеоролог Выходцева спрогнозировала февраль теплее нормы в Челябинске
  • Gettyimages.ru
  • © MariaKuzkina

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции, посвящённой проведению празднования Крещения, информирует URA.RU.

«Месяц ожидается ветреным и тёплым», — сказала Выходцева.

Также в ночь на Крещение, 19 января, по её словам, в городе ожидается ясная морозная погода с ночными температурами -19…-21 °С и утренними от -24 до -26 °С. На юге области — мороз -29 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.

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