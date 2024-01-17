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В Ставрополе признали объектами культурного наследия пять зданий

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Пять зданий в Ставрополе признали объектами культурного наследия в январе 2024 года.
В Ставрополе признали объектами культурного наследия пять зданий
  • Gettyimages.ru
  • © artfotoss

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на приказы, опубликованные на сайте портала правовой информации.

В частности, в список вошёл дом, в котором жил гласный Ставропольской городской думы С.Ф. Звезденко, а также дом, где располагался ресторан «Колос».

Кроме того, памятниками признаны дом купца Леонидова, городская усадьба на улице Дзержинского и дом на улице Ленина, в котором жил статский советник И.Т. Горошко.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве в рамках программы по капремонту жилого фонда отремонтировали три здания работы архитектора Евгения Стамо.

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