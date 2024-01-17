В Ставрополе признали объектами культурного наследия пять зданий
- Gettyimages.ru
- © artfotoss
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на приказы, опубликованные на сайте портала правовой информации.
В частности, в список вошёл дом, в котором жил гласный Ставропольской городской думы С.Ф. Звезденко, а также дом, где располагался ресторан «Колос».
Кроме того, памятниками признаны дом купца Леонидова, городская усадьба на улице Дзержинского и дом на улице Ленина, в котором жил статский советник И.Т. Горошко.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве в рамках программы по капремонту жилого фонда отремонтировали три здания работы архитектора Евгения Стамо.