В Ставрополе признали объектами культурного наследия пять зданий

Пять зданий в Ставрополе признали объектами культурного наследия в январе 2024 года.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на приказы, опубликованные на сайте портала правовой информации.

В частности, в список вошёл дом, в котором жил гласный Ставропольской городской думы С.Ф. Звезденко, а также дом, где располагался ресторан «Колос».

Кроме того, памятниками признаны дом купца Леонидова, городская усадьба на улице Дзержинского и дом на улице Ленина, в котором жил статский советник И.Т. Горошко.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве в рамках программы по капремонту жилого фонда отремонтировали три здания работы архитектора Евгения Стамо.