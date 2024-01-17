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Выставка из цикла «Нестоличные владения князей Юсуповых» открылась в Подмосковье

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Выставка из цикла «Нестоличные владения князей Юсуповых» начала работу в усадьбе Архангельское, заявили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка из цикла «Нестоличные владения князей Юсуповых» открылась в Подмосковье
  • Gettyimages.ru
  • © JackF

Об этом сообщает «Радио 1».

«На выставке представлены редкие фотографии усадьбы, которые Юсуповы заказывали профессиональным фотографам — О. Ренару и В.Н. Сокорнову. На старинных снимках запечатлены парк, дворец и его интерьеры, окружающие имение пейзажи», — заявили в ведомстве.

Также представлены фарфоровые тарелки, заказанные в Мейсене в начале ХХ века.

Кроме того, посетители увидят около 40 предметов из быта семьи.

Ранее сообщалось, что в центре «Эрмитаж-Выборг» представили выставку работ «Усадьба Марьино» из музейно-выставочного центра «Петербургский художник». Официальное открытие состоится 19 января.

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