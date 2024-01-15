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В центре «Эрмитаж-Выборг» пройдёт выставка работ «Усадьба Марьино»

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В центре «Эрмитаж-Выборг» представили выставку работ «Усадьба Марьино» из музейно-выставочного центра «Петербургский художник». Официальное открытие состоится 19 января.
В центре «Эрмитаж-Выборг» пройдёт выставка работ «Усадьба Марьино»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

«Планируемая выставка будет посвящена усадьбе Марьино, бывшему поместью Строгановых. Сегодня это восстановленный крупный туристический центр, где оживает история и где черпают вдохновение современные художники», — говорится в сообщении.

Кроме того, в центре «Эрмитаж-Выборг» завершился конкурс творческих работ «Корабль надежды», посвящённый экспозиции «Паруса Эллады», передаёт Выборг ТВ. Всего было представлено 14 номинаций.

Участниками конкурса стали учащиеся художественных школ, воспитанники детсадов, местные жители.

Ранее старший методист онлайн-школы Synergy Kids педагог-психолог Анастасия Корытцина рассказала, как подготовить ребёнка к посещению музея.

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