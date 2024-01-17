Метеоролог Позднякова предупредила о снегопадах на Крещение в столичном регионе

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе на Крещение.

«В ночь на Крещение, на 19-е число, кратковременно температура ночи достигнет отметки нуля и даже +1 °С , но после четырёх утра она вновь будет понижаться. В ночной период мы ждём снег и мокрый снег, тоже местами метель и заносы на дорогах и порывы ветра 12—17 м/с», — заявила эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Также она отметила, что снегопад уменьшится только во второй половине дня 19 января.

В начале дня температура будет 0...-5 °С, вечером — до -7 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России.