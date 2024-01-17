Синоптик Шувалов предупредил о сильном снегопаде в Москве в пятницу

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

Специалист предупредил, что москвичей ждёт «путешествие по погодным волнам».

«Сейчас на термометре -10 °С, а к утру четверга будет -20 °С. Но в течение дня температура очень быстро пойдёт на подъём и к ночи на пятницу повысится до 0...+1 °С. Причём это будет сопровождаться довольно обильным снегопадом с количеством осадков до 10 мм. Причём под конец, уже ночью, когда пойдёт положительная температура, снег сменится мокрым снегом с дождём. Но опять-таки это тоже буквально на полдня, потому что уже в пятницу к вечеру опять понижение температуры», — рассказал Шувалов.

Он также отметил, что переход от оттепели к морозу будет сопровождаться гололедицей.

В заключение собеседник RT сообщил, что, по предварительным прогнозам, к утру понедельника температура вновь понизится до -25...-20 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России.