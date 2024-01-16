В Московском зоопарке рассказали о развитии панды Катюши

В Московском зоопарке заявили, что панда Катюша иногда выходит в большой вольер на прогулку со своей матерью, но решение показать её посетителям будет принято на основе рекомендаций китайских коллег.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Как отметили в зоопарке, развитие панды идёт без отклонений — у неё выросли зубы, она начала самостоятельно ходить.

«Насчёт выходов в большой вольер — это психологический момент. Они сами должны постепенно выйти, решить, что хотят этого. Будем следить за состоянием, советоваться с коллегами из Китая — и тогда решим, через какое время Катюшу можно показать посетителям», — уточнили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что жители Москвы выбрали имя для детёныша панды из столичного зоопарка.