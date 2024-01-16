Жители Москвы просили у Деда Мороза здоровье и золотую рыбку
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Для многих семей письмо Деду Морозу — это приятная традиция. Чтобы отправить его было проще, в ноябре в 41 парке, в культурных учреждениях и на других столичных площадках были установлены красочные тематические почтовые ящики», — сказал Фурсин.
Чаще всего у Деда Мороза просили гаджеты, игрушки, модную одежду и косметику, а также счастье, здоровье и любовь.
В числе нестандартных просьб — волшебная палочка, подлодка, золотая рыбка и башенный кран.
Ранее РИАМО сообщало, что в акции «Письмо Деду Морозу» приняли участие 30 тыс. жителей Москвы и Московской области.