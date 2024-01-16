В Петербурге признали памятником регионального значения дом купца Шлякова

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга включил дом купца Шлякова на набережной Лейтенанта Шмидта в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в 1856 году расположенный на этом месте трёхэтажный особняк был перестроен по проекту архитектора Николая Гребёнки в стиле ранней эклектики.

Последняя перестройка здания с изменением фасада производилась в 1879 году.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ищут подрядчика для реставрации северо-западной части фасада Исаакиевского собора. На эти цели городские власти выделили 107,4 млн рублей.