В Петербурге признали памятником регионального значения дом купца Шлякова
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что в 1856 году расположенный на этом месте трёхэтажный особняк был перестроен по проекту архитектора Николая Гребёнки в стиле ранней эклектики.
Последняя перестройка здания с изменением фасада производилась в 1879 году.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ищут подрядчика для реставрации северо-западной части фасада Исаакиевского собора. На эти цели городские власти выделили 107,4 млн рублей.